ASDP: Jumlah Pemudik Arus Balik dari Jawa ke Bali Turun, Sebegini

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat penurunan jumlah pemilir alias pemudik arus balik dari Pulau Jawa menuju Bali.

Berdasarkan data per Sabtu (28/3), jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk tercatat sebanyak 49.523 orang.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, mengungkapkan bahwa angka tersebut mengalami penurunan sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 56.539 orang.

"Jumlah itu turun 12 persen lebih dibanding tahun lalu," ujar Windy Andale di Gilimanuk dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, jumlah kendaraan roda dua yang menyeberang ke Bali juga berkurang 15 persen, demikian juga mobil pribadi mengalami penurunan 13 persen.

Jika ditotal seluruh jenis kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus dan truk, menurut dia, pada H+6 Hari Raya Idul Fitri tahun ini jumlahnya turun 12,9 persen dibanding tahun lalu.

Dari arah Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, pada H+6 jumlah kendaraan roda dua yang menyeberang naik 24,5 persen dibanding tahun lalu.

Masih dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, pada hari yang sama jumlah penumpang dan kendaraan roda empat mengalami penurunan.