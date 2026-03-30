JPNN.com Bali Bali Terkini Pura Luhur Pucak Tinggah Tabanan Rusak Terjang Angin Kencang, Koster Turun Tangan

Pura Luhur Pucak Tinggah Tabanan Rusak Terjang Angin Kencang, Koster Turun Tangan

Senin, 30 Maret 2026 – 21:45 WIB
Pura Luhur Pucak Tinggah Tabanan Rusak Terjang Angin Kencang, Koster Turun Tangan - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi Pura Luhur Pucak Tinggah yang baru saja terkena dampak angin kencang dan memberikan bantuan Rp 1 miliar, Senin (30/3). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan renovasi senilai Rp1 miliar untuk pengempon Pura Luhur Pucak Tinggah, Banjar Angseri, Tabanan, Senin (30/3).

Bantuan simbolis ini dialokasikan untuk memperbaiki empat bangunan suci yang rusak akibat terjangan angin kencang pada Kamis (5/3/2026) lalu.

Cuaca ekstrem yang melanda Desa Angseri saat itu mengakibatkan kerusakan signifikan, termasuk robohnya Bale Paruman dan beberapa struktur lainnya.

Rincian bangunan yang terdampak meliputi Bale Paruman (18x7 meter) beratap sirap bambu, Bale Murdamanik, bangunan Lumbung Kelingking, serta Pelinggih Penegtegan Merta.

Koster menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan prioritas agar aktivitas keagamaan krama (warga) tidak terhambat.

Ia pun meminta pihak pengempon pura segera memproses administrasi rehabilitasi agar pemulihan fisik pura dapat segera tuntas.

“Tadi saya lihat bangunan ini rusak akibat terpaan angin kencang.

Oleh karena itu, saya meminta pihak pengempon atau pengelola untuk segera mengajukan permohonan rehabilitasi,” ujar Koster.

Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan renovasi senilai Rp1 miliar untuk pengempon Pura Luhur Pucak Tinggah, Banjar Angseri, Tabanan, Senin (30/3).
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan - JPNN.com Bali

    Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan

  2. John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali

    John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

  3. Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali

    Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

