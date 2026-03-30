Pura Luhur Pucak Tinggah Tabanan Rusak Terjang Angin Kencang, Koster Turun Tangan

bali.jpnn.com, TABANAN - Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan renovasi senilai Rp1 miliar untuk pengempon Pura Luhur Pucak Tinggah, Banjar Angseri, Tabanan, Senin (30/3).

Bantuan simbolis ini dialokasikan untuk memperbaiki empat bangunan suci yang rusak akibat terjangan angin kencang pada Kamis (5/3/2026) lalu.

Cuaca ekstrem yang melanda Desa Angseri saat itu mengakibatkan kerusakan signifikan, termasuk robohnya Bale Paruman dan beberapa struktur lainnya.

Rincian bangunan yang terdampak meliputi Bale Paruman (18x7 meter) beratap sirap bambu, Bale Murdamanik, bangunan Lumbung Kelingking, serta Pelinggih Penegtegan Merta.

Koster menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan prioritas agar aktivitas keagamaan krama (warga) tidak terhambat.

Ia pun meminta pihak pengempon pura segera memproses administrasi rehabilitasi agar pemulihan fisik pura dapat segera tuntas.

“Tadi saya lihat bangunan ini rusak akibat terpaan angin kencang.

Oleh karena itu, saya meminta pihak pengempon atau pengelola untuk segera mengajukan permohonan rehabilitasi,” ujar Koster.