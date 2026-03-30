Kemenkum Bali & Polresta Denpasar Sepakat Kolaborasi Sosialisasi KUHP Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melakukan audiensi ke Polresta Denpasar, Senin (30/3).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Lounge Polresta Denpasar ini menjadi momentum dalam menyelaraskan langkah Aparat Penegak Hukum (APH) demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Pulau Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah yang hadir didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah disambut hangat Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang beserta jajaran.

Fokus utama pertemuan ini adalah koordinasi persiapan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April mendatang.

Kegiatan strategis tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum sebagai narasumber utama.

Kakanwil Eem Nurmanah menjelaskan pemahaman yang seragam antara kepolisian dan kementerian sangat penting agar implementasi regulasi baru ini dapat diketahui dan berdampak positif bagu masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti penguatan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini telah menjangkau 717 desa di Provinsi Bali.

“Kami ingin membangun kolaborasi yang nyata antara Kemenkum, paralegal, dan APH, termasuk unsur kepolisian.