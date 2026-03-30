Kakanwil Eem Sentil Kedisiplinan dan Integritas Jajaran Kemenkum Bali, Penting

Senin, 30 Maret 2026 – 15:28 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin langsung kegiatan apel pagi yang diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin langsung kegiatan apel pagi yang diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Apel pagi tersebut menjadi momentum penguatan kedisiplinan, kesiapan kerja, serta pengingat pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa tertib administrasi dan disiplin kerja harus terus dijaga oleh seluruh pegawai sebagai bagian dari budaya kerja instansi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kantor agar suasana kerja tetap nyaman, tertata, dan mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tercermin dari ketertiban dalam bekerja, kepedulian terhadap lingkungan kantor, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diemban masing-masing,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Menurutnya, kebersihan lingkungan kerja mencerminkan kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, seluruh jajaran diminta untuk selalu siap dan tetap berada dalam kondisi siaga di kantor mengingat dalam waktu dekat akan terdapat sejumlah kegiatan besar yang dijadwalkan dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Kesiapan seluruh unsur dinilai penting agar setiap agenda dapat berjalan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

