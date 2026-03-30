JPNN.com

Kemenkum Bali Gandeng Unud Sosialisasi KUHP & KUHP Nasional, Kakanwil Eem Berkabar

Senin, 30 Maret 2026 – 15:05 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan jajaran beraudiensi dengan Universitas Udayana dan diterima Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya membahas rencana sosialisasi KUHP dan KUHAP nasional. Foto; Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam rangka menyukseskan implementasi regulasi nasional.

Hal tersebut diwujudkan melalui audiensi ke Universitas Udayana (Unud) terkait persiapan kegiatan Sosialisasi KUHP dan KUHAP baru tahun 2026.

Audiensi berlangsung, Senin (30/3) di Gedung Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin langsung audiensi didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran pejabat struktural.

Kehadiran rombongan Kanwil Kemenkum Bali disambut oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan pelaksanaan sosialisasi, sekaligus mempererat sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Universitas Udayana.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Sosialisasi KUHP Nasional dan KUHAP dapat berjalan optimal, baik dari sisi substansi maupun penyelenggaraan.

Sinergi dengan Universitas Udayana menjadi sangat penting, mengingat peran akademisi dalam memberikan perspektif kritis dan konstruktif terhadap implementasi regulasi,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali KUHP KUHAP Sosialisasi KUHP & KUHAP universitas udayana unud Wamenkum Edward O. S. Hiariej Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali

    John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

  2. Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali

    Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

  3. Bali United Punya Wakil di Timnas, Jens Raven Masuk, Mauro Zijlstra Out - JPNN.com Bali

    Bali United Punya Wakil di Timnas, Jens Raven Masuk, Mauro Zijlstra Out

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU