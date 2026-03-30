JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Memperkuat Integritas

Kemenkum Bali Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Memperkuat Integritas

Senin, 30 Maret 2026 – 14:55 WIB
Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Senin (30/3/2026) di Ruang Dharmawangsa dipimpin Kakanwil Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Senin (30/3/2026) di Ruang Dharmawangsa.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dan diikuti oleh seluruh jajaran.

Kakanwil Eem Nurmanah menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga:

Kakanwil menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks, sehingga menuntut ASN untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral yang kuat.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk mampu menjaga profesionalisme, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi sekecil apa pun.

Baca Juga:

Selain itu, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum kegiatan ini sebagai refleksi bersama dalam memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar unit kerja.

Dengan demikian, diharapkan Kanwil Kemenkum Bali dapat menjadi institusi yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas dan budaya kerja yang berakhlak.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali ASN Aparatur Sipil Negara Budaya Kerja ASN Budaya Kerja ASN BerAKHLAK Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU