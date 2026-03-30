Kemenkum Bali Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Memperkuat Integritas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, Senin (30/3/2026) di Ruang Dharmawangsa.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dan diikuti oleh seluruh jajaran.

Kakanwil Eem Nurmanah menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara.

Kakanwil menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks, sehingga menuntut ASN untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral yang kuat.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk mampu menjaga profesionalisme, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi sekecil apa pun.

Selain itu, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum kegiatan ini sebagai refleksi bersama dalam memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar unit kerja.

Dengan demikian, diharapkan Kanwil Kemenkum Bali dapat menjadi institusi yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas dan budaya kerja yang berakhlak.