ASDP Ketapang Operasikan 32 Kapal saat Puncak Arus Balik Lebaran, Skema TBB Berlaku

bali.jpnn.com, KETAPANG - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang resmi menerapkan skenario "Sangat Padat" pada saat puncak arus balik Lebaran 2026 pada H+7, Minggu (29/3) kemarin.

Sebanyak 32 kapal feri dikerahkan untuk melayani lintasan Ketapang (Banyuwangi) menuju Gilimanuk (Bali).

General Manajer PT ASDP Ketapang, Syamsudin, menjelaskan bahwa dari total armada tersebut, 18 kapal di antaranya beroperasi dengan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB).

Langkah ini diambil guna memangkas waktu antrean kendaraan, baik mobil pribadi, sepeda motor, maupun truk logistik.

"Skema TBB kami sebar di beberapa titik strategis.

Empat unit di Dermaga MB-IV, 11 unit di dermaga LCM, dan tiga unit di Dermaga Bulusan," ujar Syamsudin dilansir dari Antara.

Menurut Arief, sejauh ini arus penyeberangan pada puncak arus balik masih bisa terkendali dari sisi pelabuhan dan kesiapan armada kapal yang saat ini sebagian besar dioperasikan penuh TBB untuk mengurai penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang.

"Kami terus berkoordinasi dengan regulator (KSOP, BPTD) dan kepolisian untuk kelancaran arus balik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk," kata Syamsudin.