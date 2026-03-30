Bule Norwegia Semringah Sembuh dari Autoimun di Bali, Puji Kualitas RS Lokal

Senin, 30 Maret 2026 – 07:49 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster saat bertemu bule Norwegia Dagny Magdalene Jaeger Markussen yang sembuh dari penyakit autoimum yang dideritanya setelah berobat di Bali, kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kualitas rumah sakit di Bali rupanya tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia, bahkan luar negeri, sekalipun.

Pengakuan itu datang langsung dari seorang pasien dari Norwegia, Dagny Magdalene Jaeger Markussen yang sembuh dari penyakit autoimum yang dideritanya setelah berobat di Bali.

Saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di RS Kasih Ibu, Denpasar, kemarin, Dagny Magdalene Jaeger Markussen menceritakan dirinya mengalami sakit selama 18 tahun.

Di umur 15 tahun rambutnya mengalami kerontokan, bahkan penyakit dalam yang ia derita tidak bisa diobati di negaranya tinggal, Norwegia.

Pada Oktober 2025, Dagny Magdalene memutuskan untuk datang ke Bali.

Selain berobat, tujuannya ke Bali juga untuk mencari hiburan agar sakit dalam yang dideritanya bisa berkurang.

“Selama Saya berobat di Bali, Saya diberlakukan secara adil, sekarang kondisi saya membaik.

Saya sudah bisa makan, mandi, dan membawa sepeda motor sendiri.

Pasien WNA Norwegia, Dagny Magdalene Jaeger Markussen sempat mengeluhkan sakit nyeri pada bagian tubuh yang tidak bisa diketahui sakitnya apa.
