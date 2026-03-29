Polisi Denpasar Obrak-abrik Lokasi Balap Liar, Lihat saat Pemuda Bandel Itu Dihukum

Minggu, 29 Maret 2026 – 18:14 WIB
Jajaran Polsek Denpasar Selatan memberikan hukuman push up kepada sekelompok pemuda yang nongkrong hingga Sabtu (28/3) dini hari di Jalan Bypass Ngurah Rai. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Polsek Denpasar Selatan melakukan aksi cepat tanggap dengan menyisir kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai pada Sabtu (28/3/2026) dini hari setelah menerima pengaduan masyarakat melalui layanan Call Center 110

Langkah ini diambil guna mengantisipasi dugaan aksi balap liar yang kerap meresahkan warga sekitar kejadian perkara.

Personel kepolisian langsung melakukan pengecekan dan patroli intensif di lokasi yang dilaporkan.

Meski petugas tidak menemukan adanya aktivitas balap liar di sepanjang jalur tersebut, polisi mendapati sekumpulan pemuda yang masih berkumpul hingga larut malam.

Sebagai langkah preventif, petugas melakukan pengawasan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sebagai langkah antisipasi, petugas memberikan tindakan disiplin sebagai bentuk pembinaan dan efek jera.

Petugas kepolisian sekaligus mengimbau para pemuda tersebut agar segera membubarkan diri dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus merespons cepat setiap laporan masyarakat sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.

