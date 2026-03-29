JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Puncak Arus Balik Lebaran 2026: ASDP Ketapang Siapkan 30 hingga 40 Unit Kapal

Puncak Arus Balik Lebaran 2026: ASDP Ketapang Siapkan 30 hingga 40 Unit Kapal

Minggu, 29 Maret 2026 – 07:58 WIB
Puncak Arus Balik Lebaran 2026: ASDP Ketapang Siapkan 30 hingga 40 Unit Kapal - JPNN.com Bali
Kendaraan roda empat bergantian naik ke kapal feri di Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Gilimanuk, Bali. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang resmi menerapkan skenario padat guna mengantisipasi puncak arus balik Lebaran 2026.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah meningkatkan jumlah armada dari 28 menjadi 30 unit kapal yang beroperasi.

"Sesuai prediksi, hari ini merupakan puncak arus balik.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kami mengimplementasikan skenario padat dengan menambah operasional menjadi 30 unit kapal," ujar Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano dilansir dari Antara.

Menurut Yossianis Marciano, meski volume kendaraan di lintas Ketapang–Gilimanuk mulai meningkat, situasi hingga Sabtu sore masih terkendali.

Sejauh ini, para pemudik yang tiba di area parkir utama Pelabuhan Ketapang tidak perlu mengantre terlalu lama untuk masuk ke dalam kapal feri.

Baca Juga:

Yossianis Marciano mengatakan petugas di lapangan terus melakukan pemantauan.

Apabila arus balik terus mengalami peningkatan, ASDP akan menggunakan pola sangat padat dan menambah armada kapal beroperasi.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah meningkatkan jumlah armada dari 28 menjadi 30 unit kapal yang beroperasi di lintas Ketapang - Gilimanuk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arus balik Arus Balik Lebaran 2026 pelabuhan ketapang kapal feri PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pelabuhan gilimanuk

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU