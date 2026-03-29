JPNN.com

Arus Balik Lebaran 2026 di Lintas Ketapang–Gilimanuk Masuk Masa Puncak, Sebegini

Minggu, 29 Maret 2026 – 07:37 WIB
Kendaraan masuk ke kapal feri di Pelabuhan Ketapang untuk menuju Gilimanuk saat arus balik Lebaran 2026. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat arus balik pemudik dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, memasuki fase puncak.

Meski angka harian masih fluktuatif, jumlah penumpang konsisten menyentuh angka di atas 40 ribu orang.

"Dalam beberapa hari terakhir, jumlah penumpang yang menyeberang ke Bali fluktuatif, tetapi tetap konsisten di angka lebih dari 40 ribu orang," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, di Gilimanuk, Sabtu (28/3).

Baca Juga:

Data per Jumat (27/3) menunjukkan sebanyak 43.052 penumpang, 7.289 sepeda motor, dan 4.507 mobil pribadi telah menyeberang dari Jawa ke Bali.

Angka ini sedikit menurun dibandingkan hari sebelumnya yang mencatat 43.963 penumpang, 7.635 sepeda motor, dan 4.882 mobil pribadi.

"Melihat data arus mudik sebelumnya, masih banyak penumpang yang belum kembali ke Bali.

Baca Juga:

Kami terus melakukan antisipasi agar pelayanan di pelabuhan tetap lancar selama arus balik ini," kata  Windy Andale.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano mengatakan pihaknya memperkirakan puncak arus balik terjadi pada tanggal 28-29 Maret.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arus balik Arus Balik Lebaran 2026 pelabuhan gilimanuk pelabuhan ketapang Selat Bali Bali Jawa PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik

  2. Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United

  3. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU