Arus Balik Lebaran 2026 di Lintas Ketapang–Gilimanuk Masuk Masa Puncak, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat arus balik pemudik dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, memasuki fase puncak.

Meski angka harian masih fluktuatif, jumlah penumpang konsisten menyentuh angka di atas 40 ribu orang.

"Dalam beberapa hari terakhir, jumlah penumpang yang menyeberang ke Bali fluktuatif, tetapi tetap konsisten di angka lebih dari 40 ribu orang," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, di Gilimanuk, Sabtu (28/3).

Data per Jumat (27/3) menunjukkan sebanyak 43.052 penumpang, 7.289 sepeda motor, dan 4.507 mobil pribadi telah menyeberang dari Jawa ke Bali.

Angka ini sedikit menurun dibandingkan hari sebelumnya yang mencatat 43.963 penumpang, 7.635 sepeda motor, dan 4.882 mobil pribadi.

"Melihat data arus mudik sebelumnya, masih banyak penumpang yang belum kembali ke Bali.

Kami terus melakukan antisipasi agar pelayanan di pelabuhan tetap lancar selama arus balik ini," kata Windy Andale.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano mengatakan pihaknya memperkirakan puncak arus balik terjadi pada tanggal 28-29 Maret.