Arus Balik Lebaran 2026: Truk Logistik Tujuan Bali Tertahan 12 Jam di Ketapang

bali.jpnn.com, BANYUWANGI - Ratusan truk logistik yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, tertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Waktu antrean masuk Pelabuhan Ketapang mencapai 12 jam.

Berdasarkan pantauan pada Minggu (29/3/2026) pukul 05.15 WIB atau 16.15 WITA, antrean kendaraan memular di sepanjang jalan arteri.

Mulai dari Terminal Sri Tanjung hingga pintu masuk pelabuhan akibat penuhnya kantong parkir (buffer zone) di Bulusan.

Subito, salah seorang sopir truk, mengaku telah mengantre sejak Sabtu sore.

"Saya sudah antre sejak pukul 17.00 WIB dan diarahkan ke Terminal Sri Tanjung.

Namun, sampai pagi ini saya belum bisa menyeberang," ujar Subito saat ditemui di depan pintu masuk pelabuhan, Minggu pagi.

Subito pun meminta petugas lapangan di Pelabuhan Ketapang agar mengatur kendaraan logistik untuk menyeberang lebih baik lagi, sehingga mereka tidak terlalu lama mengantre meskipun truk logistik non-prioritas selama arus balik Lebaran di lintasan Ketapang-Gilimanuk.