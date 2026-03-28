KPPAD Bali: Ruang Digital Belum Aman Bagi Anak, Dorong Penerapan PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 – 12:52 WIB
Ilustrasi anak-anak bermain game online. Ilustrasi. Foto: Ridho

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua KPPAD Bali Ni Luh Gede Yastini menekankan pentingnya regulasi ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Menurut Ni Luh Gede Yastini, tanpa perlindungan yang kuat, anak-anak di Bali sangat rentan menjadi korban kejahatan siber.

"Kondisi perlindungan anak di dunia digital saat ini mengkhawatirkan.

Mulai dari kasus perundungan, kekerasan seksual daring, hingga paparan radikalisme melalui media sosial menjadi ancaman nyata yang sedang kami tangani," ujar Ni Luh Gede Yastini di Denpasar, Sabtu (28/3).

Ia mencontohkan tentang kasus yang sering ditangani di KPPAD Bali, yaitu perundungan, kadang kala terjadi pada anak di media sosial tanpa diketahui orang tua.

Perundungan dapat hadir pada kolom-kolom komentar di media sosial, berlangsung terus menerus hingga berujung perundungan fisik.

Selain itu, kekerasan seksual dilakukan orang dewasa kepada anak yang berawal dari perkenalan media sosial hingga pada masuknya paham radikalisme dan terorisme ke anak.

Tak jarang, anak yang terkontaminasi paham tersebut berangkat dari seorang korban perundungan.

