JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Dinas KP Bali Genjot Budi Daya Bandeng, tak Lagi Cuma Jual Bibit Rp2

Sabtu, 28 Maret 2026 – 08:55 WIB
Ilustrasi budi daya ikan bandeng. Foto: ANTARA/Suriani Mappong

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Bali mulai mengalihkan fokus nelayan dari sekadar menjual bibit (nener) menjadi budidaya ikan bandeng dewasa.

Hal ini menyusul suksesnya panen perdana sebanyak 3 ton ikan bandeng di Buleleng pada awal Maret 2026 lalu.

Kadis KP Bali I Putu Sumardiana mengatakan bahwa langkah ini merupakan solusi atas fluktuasi harga bibit yang selama ini hanya dihargai Rp2 per ekor untuk pasar ekspor Filipina.

Baca Juga:

"Kami mulai transformasi. Sekarang tidak hanya ekspor bibit, tetapi 30 persennya sudah mulai dibudidayakan dan dibesarkan di laut," ujar I Putu Sumardiana dilansir dari Antara.

Program ini diproyeksikan akan kembali memasuki masa panen pada September mendatang untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nelayan pesisir.

Bandeng yang dibudidaya selama empat bulan tersebut berhasil dijual Rp25 ribu/kg dan langsung dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi produk bandeng duri cabut.

Baca Juga:

Meski belum bisa dilakukan 100 persen, Dinas KP Bali melihat ini langkah awal melakukan hilirisasi pada sektor perikanan.

Dengan banyaknya masyarakat yang mendapat manfaat maka upaya ini akan terus dilakukan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Ikan Bandeng ekspor Budi Daya Ikan Bandeng Buleleng Filipina nener bibit bandeng Kadis KP Bali I Putu Sumardiana

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU