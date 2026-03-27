Epson Menata Ulang Standar Solusi Cetak di Asia Tenggara, Lebih Sehat & Efisien

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson hadir membawa standar baru bagi bisnis modern di tengah pergeseran gaya kerja di Asia Tenggara yang kian fleksibel (hybrid), berorientasi pada produktivitas tinggi, tetapi tetap efisien dalam biaya dan keberlanjutan.

Sebagai pemimpin teknologi global, Epson memperkenalkan solusi cetak yang lebih bertanggung jawab melalui pendekatan Dust-Free, Heat-Free, dan Stress-Free.

Inovasi ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai efisiensi operasional yang maksimal.

Selain meminimalkan dampak lingkungan dan menekan biaya operasional, teknologi Epson juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, efisien, dan berpusat pada kenyamanan manusia.

Mendukung Ruang Kerja Lebih Bersih dengan Teknologi Dust-Free Epson

Kualitas udara dalam ruangan kini menjadi perhatian penting, terutama di lingkungan kantor dengan tingkat hunian tinggi.

Berdasarkan studi terbaru dari Korea Institute of Industrial Technology and Testing, beberapa model Epson (AM-C4000, AM-C400, dan L6490) menunjukkan tingkat emisi partikel debu halus dan ultra-halus yang sangat rendah dalam kondisi pengujian tertentu.

Dengan pendekatan Dust-Free, teknologi inkjet bisnis Epson membantu menciptakan ruang kerja yang lebih bersih, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Hemat Energi dengan Teknologi Heat-Free

Berbeda dengan printer laser konvensional, printer inkjet bisnis Epson tidak memerlukan panas dalam proses pencetakan.