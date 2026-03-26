Polda Bali Antisipasi Lonjakan Arus Balik di Gilimanuk, Perketat Pengamanan

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:21 WIB
Kapal feri bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, siap mengangkut pemudik saat arus Balik Lebaran 2026. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali mempertebal pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk guna menghadapi puncak arus balik Lebaran 2026.

Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono menyatakan bahwa integrasi sistem monitoring digital dan pengawasan personel di lapangan menjadi kunci utama kelancaran lalu lintas.

Dalam pertemuan dengan Tim Wasops Itwasum Polri, Kombes Soelistijono menegaskan bahwa kesiapan operasional telah dilakukan secara menyeluruh.

"Rangkaian persiapan mulai dari rakor lintas sektoral hingga apel gelar pasukan sudah kami tuntas dilaksanakan untuk menjamin keamanan masyarakat," ujar Kombes Soelistijono dilansir dari Antara.

Kombes Soelistijono menegaskan kesiapan operasi telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek personel, administrasi, sarana prasarana, hingga koordinasi lintas sektoral.

“Sebelum Ops Ketupat dimulai, kami telah melaksanakan rapat koordinasi internal, lintas sektoral, latihan pra operasi, hingga apel gelar pasukan,” kata Kombes Soelistijono.

Puncak arus mudik sebelumnya sempat memicu antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Namun, kondisi tersebut berhasil diurai melalui rekayasa lalu lintas, penempatan personel di titik rawan, serta patroli berkala untuk mencegah pelanggaran.

TAGS   polda bali Polri Itwasum Polri arus balik arus balik Lebaran gilimanuk pelabuhan gilimanuk Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono

