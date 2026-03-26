Koster: Ekonomi Tumbuh 5,82 Persen, Pendapatan Naik, Angka Kemiskinan Turun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali mencatat capaian kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang sangat baik sepanjang 2025.

Berbagai indikator utama menunjukkan tren positif dan melampaui target nasional.

Gubernur Wayan Koster dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di Sidang Paripurna DPRD Bali, Rabu kemarin (25/3/2026), mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2025 mencapai 5,82 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82 persen, meningkat dibanding 2024 sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Gubernur Koster.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen.

“Merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25 persen,” imbuhnya.

Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 1,45 persen.