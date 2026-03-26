Karo SDM & Dirintelkam Polda Bali Berganti, Irjen Daniel Berpesan, Tegas

Kamis, 26 Maret 2026 – 10:44 WIB
Karo SDM Polda Bali Kombes Agus Nugroho dan Dirintelkam Polda Bali Kombes Andy Ervyn saat Sertijab di Gedung Presisi Polda Bali, Kamis (26/3/2026). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali kembali memperkuat struktur organisasinya melalui upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Karo SDM dan Dirintelkam.

Prosesi yang berlangsung khidmat di Gedung Presisi Polda Bali, Kamis (26/3/2026), dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

Dalam rotasi ini, jabatan Karo SDM Polda Bali resmi beralih dari Kombes Sigit Dany Setiyono kepada Kombes Agus Nugroho.

Tongkat estafet kepemimpinan Dirintelkam Polda Bali kini diteruskan oleh Kombes Andy Ervyn menggantikan Kombes Syahbuddin.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menegaskan bahwa mutasi di lingkungan Polri merupakan langkah strategis dalam pembinaan organisasi, sekaligus upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme personel.

“Terima kasih atas pengabdian, loyalitas, dan kinerja yang telah ditunjukkan selama ini.

Apa yang telah saudara lakukan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan tugas organisasi,” ujar Irjen Daniel Adityajaya.

“Kepada pejabat yang baru, saya harapkan mampu segera beradaptasi, memahami dinamika tugas, serta menghadirkan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri yang semakin kompleks,” imbuhnya.

