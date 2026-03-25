Imigrasi Ngurah Rai Terapkan WFA, Jamin Layanan Paspor & Izin Tinggal Tetap Normal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai memastikan kualitas pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di Bali tetap optimal, meski tengah menerapkan kebijakan Work from Anywhere (WFA) pasca-libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

Seluruh layanan inti, mulai dari permohonan dan penggantian paspor hingga pengurusan izin tinggal, dipastikan berjalan normal tanpa kendala.

Prioritas utama juga diberikan pada kelancaran mobilitas di pintu gerbang internasional.

Meski libur panjang, pemeriksaan keimigrasian di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi penuh 24 jam setiap harinya.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini tidak akan melemahkan fungsi pengawasan.

"Kami tidak hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga memastikan fungsi keamanan dan penegakan hukum tidak mengendur.

Pengawasan rutin terhadap orang asing di wilayah Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Bugie Kurniawan, Rabu (25/3/2026).

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyatakan bahwa kebijakan WFA ini telah melalui mitigasi risiko yang matang agar tidak menghambat kepentingan publik maupun keamanan negara.