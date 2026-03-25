PWA Bali Meningkat Jadi Rp369 Miliar, Koster Tepis Isu Penyelewengan

JPNN.com

Rabu, 25 Maret 2026 – 20:54 WIB
Gubernur Wayan Koster menanggapi isu miring terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang diselewengkan oknum pemerintah daerah. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menanggapi isu miring terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang diselewengkan oknum pemerintah daerah.

Koster memastikan proses transaksi PWA berjalan transparan.

Mantan anggota DPR RI ini menjamin dana Rp150 ribu per wisman tersebut tidak bisa diselewengkan karena dilakukan secara digital dan langsung masuk ke kas daerah.

Baca Juga:

"Sistemnya digital, tanpa cara konvensional.

Jadi, tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil uang tersebut," ujar Gubernur Wayan Koster saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Rabu (25/3).

Ia meminta para pihak untuk berhenti mempersoalkan hal yang tidak bermasalah dan lebih fokus mendukung optimalisasi pungutan tersebut demi pembangunan Bali.

Baca Juga:

"Jadi, agar PWA optimal, ayo sama-sama dikejar, lakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, bukan dengan cara mempersoalkan karena tidak ada persoalan.

Apalagi menuduh ada penyelewengan dan sebagainya, tidak mungkin ada itu," kata Koster mengeklaim.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

