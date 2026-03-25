Antrean Pemudik di Gilimanuk Jadi Bahasan Pusat, Ada Kabar dari Menteri PU

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana melakukan koordinasi khusus dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi guna membahas evaluasi Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Langkah ini diambil menyusul terjadinya antrean panjang di pelabuhan tersebut selama musim mudik Lebaran tahun ini.

Pada puncak mudik 2026, antrean pemudik menembus 36 km, sampai ke jantung ibu kota Jembrana, Negara.

"Masalah kemarin ada di Gilimanuk.

Kami akan berdiskusi dengan Pak Menhub mengenai solusi ke depan, apakah perlu penambahan dermaga atau langkah lainnya," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (25/3).

Menteri Dody menegaskan akan membahas detail teknis dan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di pintu masuk Pulau Bali tersebut bersama pihak Kemenhub.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memaksimalkan layanan demi mengurai antrean padat kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sehingga arus tetap bergerak lancar selama periode Lebaran 1447 Hijriah.

Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano mengatakan, arus kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk tetap bergerak, meskipun antrean kendaraan terpantau padat pada periode Lebaran 2026 ini.