Kanwil Kemenkum Bali Pastikan Kualitas Layanan Tetap Prima Selama WFA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Work from Anywhere (WFA) dalam suasana cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri tidak menyurutkan roda pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Rabu (25/3/2026), seluruh jajaran tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, membuktikan bahwa fleksibilitas sistem kerja dapat berjalan beriringan dengan produktivitas tinggi.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa penerapan WFA justru menjadi momentum untuk membuktikan ketangguhan dan profesionalisme aparatur negara.

“Pelaksanaan WFA tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seluruh jajaran tetap bekerja secara profesional dan terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Kakanwil Kemenkum Eem Nurmanah.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui deretan capaian kinerja dari berbagai divisi yang tetap berjalan efektif selama masa WFA.

Divisi Pelayanan Hukum secara aktif mengikuti persiapan penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali Tahun 2026 yang akan dirangkaikan dengan temu wicara UMKM di Kabupaten Klungkung.

Layanan esensial juga tak terhenti.