JPNN.com

Kanwil Kemenkum Bali Pastikan Kualitas Layanan Tetap Prima Selama WFA

Kanwil Kemenkum Bali Pastikan Kualitas Layanan Tetap Prima Selama WFA

Rabu, 25 Maret 2026 – 15:21 WIB
Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, membuktikan bahwa fleksibilitas sistem kerja dapat berjalan beriringan dengan produktivitas tinggi selama kebijakan WFA berlangsung. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Work from Anywhere (WFA) dalam suasana cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri tidak menyurutkan roda pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Rabu (25/3/2026), seluruh jajaran tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, membuktikan bahwa fleksibilitas sistem kerja dapat berjalan beriringan dengan produktivitas tinggi.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa penerapan WFA justru menjadi momentum untuk membuktikan ketangguhan dan profesionalisme aparatur negara.

Baca Juga:

“Pelaksanaan WFA tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seluruh jajaran tetap bekerja secara profesional dan terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Kakanwil Kemenkum Eem Nurmanah.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui deretan capaian kinerja dari berbagai divisi yang tetap berjalan efektif selama masa WFA.

Baca Juga:

Divisi Pelayanan Hukum secara aktif mengikuti persiapan penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali Tahun 2026 yang akan dirangkaikan dengan temu wicara UMKM di Kabupaten Klungkung.

Layanan esensial juga tak terhenti.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Work form Anywhere Layanan Prima Divisi Pelayanan Hukum Divisi PPPH Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU