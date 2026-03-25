JPNN.com Bali Bali Terkini Penyerahan Sertifikat KI 2026: Kemenkum Bali Bangun Sinergi dengan Pemkab Klungkung

Penyerahan Sertifikat KI 2026: Kemenkum Bali Bangun Sinergi dengan Pemkab Klungkung

Rabu, 25 Maret 2026 – 15:12 WIB
Penyerahan Sertifikat KI 2026: Kemenkum Bali Bangun Sinergi dengan Pemkab Klungkung - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali mengikuti rapat koordinasi intensif di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (25/3) menjelang perhelatan besar Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Provinsi Bali Tahun 2026.

bali.jpnn.com, SEMARAPURA - Kanwil Kemenkum Bali mengikuti rapat koordinasi intensif di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (25/3) menjelang perhelatan besar Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Provinsi Bali Tahun 2026.

Pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, sebagai tamu kehormatan pada 1 April mendatang.

Rapat ini dibuka langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Surya Putra, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, serta Kepala BRIDA dari seluruh kabupaten/kota di Bali.

Dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali, hadir Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta tim teknis Bidang Kekayaan Intelektual.

Bupati I Made Satria menyatakan rasa bangga Kabupaten Klungkung ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan agenda strategis ini.

Bupati Satria menekankan bahwa seluruh perangkat daerah di Klungkung siap bersinergi untuk mendukung kelancaran acara.

Khususnya dalam hal fasilitas tempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya serta pengamanan jalur bagi para tamu VVIP.

Kepala BRIDA Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, menjelaskan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan secara umum guna mematangkan acara puncak nanti.

Kanwil Kemenkum Bali mengikuti rapat koordinasi dengan Pemkab Klungkung menjelang perhelatan besar Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Provinsi Bali
