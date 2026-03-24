Puncak Arus Balik Diprediksi Terjadi Dalam Dua Gelombang, Polda Bali Bergerak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali memprediksi puncak arus balik Lebaran dari Pulau Jawa menuju Bali akan terjadi dalam dua gelombang.

Kondisi ini seiring dengan kebijakan pemerintah terkait penerapan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA).

Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 24 – 25 Maret, sedangkan gelombang kedua pada 27-28 Maret 2026.

"Ya, tanggal 27-28 Maret (puncak arus balik).

Itu merupakan puncak terkait dengan kepadatan.

Namun, demikian dari sekarang, karena ada dua tahap.

Tahap pertama itu adalah diperkirakan tanggal 24-25, kemudian tahap kedua itu di tanggal 27-28," kata Kepala Biro Operasi Polda Bali Kombes Soelistijono dilansir dari Antara.

Berdasar pengalaman pada arus mudik sebelumnya menunjukkan adanya penumpukan kendaraan hingga antrean mencapai sekitar 30 kilometer.