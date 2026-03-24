Komdigi Sorot Titik Blank Spot Destinasi Wisata di Bali, Sentil Operator Seluler

Selasa, 24 Maret 2026 – 16:59 WIB
Ilustrasi pelanggan mengakses internet di handphone. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, BADUNG - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan bahwa masalah jaringan di Bali bukan hanya soal "lemot" akibat banyaknya pengguna, tetapi murni karena ketiadaan sinyal di lokasi tertentu.

Hal itu diungkapkan Meutya Hafid saat menerima keluhan wisatawan terkait blank spot di beberapa titik wisata Bali.

Nusa Penida menjadi salah satu sorotan utama.

Berbeda dengan tetangganya, Nusa Lembongan, yang sudah terkoneksi dengan baik, kontur wilayah Nusa Penida masih menjadi tantangan bagi operator seluler untuk menghadirkan jaringan yang stabil.

Kondisi geografis Nusa Penida menjadi penyebab utama.

Meutya Hafid pun mendorong perusahaan operator seluler untuk segera mengevaluasi dan meningkatkan jangkauan konektivitas di destinasi wisata unggulan tersebut.

“Tadi memang banyak masukan itu, ada beberapa wilayah wisata yang memang belum ada sinyal, di Nusa Penida sebagai contoh, sementara Nusa Lembongan bagus,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dilansir dari Antara.

Berdasarkan aduan wisatawan asal Yogyakarta yang ditemui di bandara, operator yang mengalami gangguan tersebut adalah Telkomsel.

