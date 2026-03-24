ASDP Prediksi Puncak Arus Balik di Lintasan Ketapang–Gilimanuk 26 – 29 Maret

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah terjadi pada 26-29 Maret 2026.

Oleh karena itu, ASDP Indonesia Ferry mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan waktu perjalanan saat arus balik.

“Kami mengimbau kepada para pengguna jasa di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengatur jadwal perjalanan lebih awal atau memilih waktu di luar periode puncak arus balik.

Jadi, perjalanan Anda bisa tetap nyaman tanpa harus menghadapi antrean,” ujar Wakil Direktur Utama PT Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano dilansir dari Antara.

Pergerakan arus balik hingga H+1 Lebaran 2026 di penyeberangan Selat Bali itu mulai meningkat.

Namun, di layanan di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk tetap berlangsung lancar, tertib dan berada dalam kendali optimal.

Baca Juga: Polres Jembrana Uji Coba Retribusi Parkir Manuver Sebelum Arus Mudik 2026

"Sejak akhir pekan, arus kendaraan bergerak dengan ritme yang stabil tanpa lonjakan antrean signifikan.

Ini juga ditopang oleh pengaturan operasional yang adaptif, kesiapan armada, serta orkestrasi layanan yang terkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya," kata Yossi, sapaan akrabnya.