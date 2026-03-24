ASDP Prediksi Puncak Arus Balik di Lintasan Ketapang–Gilimanuk 26 – 29 Maret

Selasa, 24 Maret 2026 – 07:05 WIB
Kendaraan roda empat bergantian naik ke kapal feri di Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Senin (23/3) kemarin. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah terjadi pada 26-29 Maret 2026.

Oleh karena itu, ASDP Indonesia Ferry mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan waktu perjalanan saat arus balik.

“Kami mengimbau kepada para pengguna jasa di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengatur jadwal perjalanan lebih awal atau memilih waktu di luar periode puncak arus balik.

Jadi, perjalanan Anda bisa tetap nyaman tanpa harus menghadapi antrean,” ujar Wakil Direktur Utama PT Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano dilansir dari Antara.

Pergerakan arus balik hingga H+1 Lebaran 2026 di penyeberangan Selat Bali itu mulai meningkat.

Namun, di layanan di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk tetap berlangsung lancar, tertib dan berada dalam kendali optimal.

"Sejak akhir pekan, arus kendaraan bergerak dengan ritme yang stabil tanpa lonjakan antrean signifikan.

Ini juga ditopang oleh pengaturan operasional yang adaptif, kesiapan armada, serta orkestrasi layanan yang terkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya," kata Yossi, sapaan akrabnya.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU