Libur Nyepi & Idulfitri Dongkrak Okupansi Hotel di Bali, Naik 15 Persen

Senin, 23 Maret 2026 – 17:39 WIB
Ilustrasi properti hotel nonbintang di kawasan Seminyak, Kuta, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk pelaku industri pariwisata di Bali.

Libur Hari Raya dan Idulfitri mendongkrak tingkat okupansi perhotelan di wilayah Badung,

Angkanya lumayan besar, rata-rata mencapai 80 persen.

“Libur periode Nyepi dan Idulfitri masih lumayan, rata-rata 80 persen.

Kenaikannya rata-rata berkisar 10-15 persen dibandingkan hari biasa,” ujar Sekretaris PHRI Badung Gede Nick Sukarta dilansir dari Antara.

Sejumlah perhotelan yang menjadi sampel untuk pengukuran secara kompetitif (competitive set) itu berlokasi di kawasan tujuan wisata Seminyak, Kuta, Nusa Dua, hingga Canggu menunjukkan tren okupansi yang positif.

Tingkat okupansi saat hari besar keagamaan tersebut juga menambah geliat sektor pariwisata khususnya saat memasuki musim landai kunjungan atau low season.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali pada 2024, dari 593 akomodasi hotel berbintang di Bali, sebanyak 417 hotel di antaranya berada di Badung dengan jumlah kamar mencapai 48.257 unit.

