Lautan Manusia! 10 Ribu Warga Denpasar Tumpah Ruah Rayakan Malam Takbiran

bali.jpnn.com, DENPASAR - Umat Muslim di Bali merayakan malam kemenangan setelah sebulan berpuasa Ramadan dengan menggelar malam takbiran, Jumat (20/3) malam kemarin.

Di Kota Denpasar, ratusan umat Muslim memadati area depan Masjid Baiturrahmah, sejak sore hari untuk menyambut malam takbiran.

Iring-iringan pawai baru tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WITA.

Peserta yang terdiri dari anak-anak hingga pemuda-pemudi tampak antusias meski baru saja menempuh perjalanan sekitar 3 kilometer.

Mereka membawa miniatur masjid bernuansa Bali, bendera, obor, serta hiasan bulan sabit.

Kedatangan rombongan disambut meriah oleh tabuhan genderang dan gema takbir.

Selama satu jam, kalimat "Allahu Akbar" terus berkumandang, diikuti oleh ratusan warga yang menyaksikan prosesi tersebut dengan khidmat.

“Kami tetap menjaga pulau yang kami tempati dengan membuat miniatur berisi ornamen-ornamen Bali, karena memang ini kreativitas para pemuda dan toleransinya kami utamakan,” kata Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Muslim Dusun Wanasari Farhan Hani.