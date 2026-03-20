Tutik Kusuma: Gizi Sehat Fondasi Utama Dorong Tumbuh Kembang Optimal

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Area Masjid Assasut Taqwa, Karangasem, Bali, Selasa (17/3).

Agenda tersebut menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, beserta para pemangku kepentingan terkait untuk membahas implementasi program strategis nasional tersebut.

Tutik Kusuma Wardhani menegaskan bahwa program MBG memiliki peran penting dalam menjawab berbagai tantangan gizi yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.

“Kita semua menyadari bahwa gizi merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa kekurangan gizi, seperti stunting dan malnutrisi, masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” ujar Tutik Kusuma Wardhani.

Ia juga menekankan bahwa program MBG bukan hanya sekadar intervensi di bidang kesehatan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Gizi yang baik dan seimbang adalah kunci untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.