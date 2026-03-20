Info BMKG: Cuaca Bali Diprediksi Berawan Saat Salat Id Sabtu Besok

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memprakirakan cuaca berawan akan menyelimuti Provinsi Bali saat umat Muslim menggelar Salat Id secara serentak, Sabtu (21/3) besok.

Berdasarkan pemetaan cuaca khusus Idulfitri 1447 Hijriah, sembilan kabupaten/kota di Bali diprediksi akan didominasi oleh cuaca berawan mulai Sabtu dini hari hingga malam hari.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal.

BMKG memperkirakan adanya potensi awan tebal di wilayah Kabupaten Badung pada siang hari.

Selain itu, potensi hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bangli pada siang hari, serta di Kabupaten Karangasem pada malam hari.

“Prakiraan cuaca di Bali mayoritas berawan pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Prakirawan BBMKG Wilayah III, Maria Octorina, di Denpasar, Jumat (20/3).

Suhu rata-rata di Bali diperkirakan minimum 23 hingga maksimal 29 derajat celcius dengan kecepatan angin bergerak dominan dari barat daya dengan kecepatan dari 7-10 kilometer per jam.

BBMKG Denpasar juga memprakirakan cuaca di lapangan dan masjid besar di seluruh Bali pada hari pertama Idul Fitri Sabtu (21/3) berawan di Lapangan Renon Denpasar.