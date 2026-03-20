Polda Bali Kawal Kelancaran Salat Id di Lapangan Renon, Khusyuk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali membuktikan jati dirinya sebagai simbol toleransi di Indonesia.

Tak lama setelah rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung khidmat, jajaran Polda Bali kini hadir mengawal umat Muslim melaksanakan ibadah Salat Idulfitri 1447 Hijriah dengan aman dan tenang.

Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Agung-2026, yang berpusat di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat (20/3).

Sejak fajar menyingsing, personel Polda Bali telah bersiaga di berbagai titik strategis untuk memastikan kelancaran ibadah yang dihadiri oleh ribuan jemaah tersebut.

Direktur Pamobvit Polda Bali sekaligus Kasatgas Preventif Ops Ketupat Agung 2026 Kombes Musni Arifin turun langsung meninjau lapangan.

Kehadirannya memastikan seluruh personel Polda Bali bekerja sesuai Rencana Operasi (Renops) demi menjamin keamanan publik.

Kombes Musni Arifin menegaskan komitmen Polri untuk memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melaksanakan Salat Id dengan khusyuk.