DPR RI: Antrean Panjang Ketapang-Gilimanuk Ancam Ekonomi & Pariwisata Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) memberikan peringatan keras terkait kemacetan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut BHS, keterbatasan dermaga di jalur strategis nasional ini tidak boleh disepelekan karena berdampak langsung pada urat nadi ekonomi.

"Keterbatasan dermaga yang memicu antrean panjang ini punya potensi dampak luas terhadap perekonomian jika terus dibiarkan," ujar BHS dilansir dari Antara.

Bambang Haryo Soekartono menyoroti sektor logistik dan pariwisata adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Sebagai destinasi dunia, pertumbuhan pariwisata Bali harus dibarengi dengan kelancaran arus logistik.

Sayangnya, pertumbuhan jumlah perjalanan (trip) kapal feri saat ini mandek akibat infrastruktur dermaga yang tidak memadai.

BHS mengatakan kondisi tersebut harus segera mendapat respons melalui penambahan infrastruktur dermaga di Pelabuhan Ketapang, maupun di Pelabuhan Gilimanuk.

"Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga.