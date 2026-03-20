Cegah Antrean 40 Km Terulang, ASDP Tambah Empat Kapal 'Raksasa' di Selat Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat membenahi layanan penyeberangan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana dengan Ketapang, Banyuwangi.

ASDP resmi menambah empat unit kapal feri (ro-ro) berkapasitas besar untuk memperkuat layanan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Langkah strategis ini diambil menyusul evaluasi atas antrean panjang yang sempat mencapai 40 kilometer di Pelabuhan Gilimanuk pada H-5 Idulfitri lalu.

Wakil Direktur Utama PT ASDP, Yossianis Marciano, menegaskan bahwa armada baru ini memiliki bobot minimal 2.000 gross tonnage (GT).

"Sebagai operator, tahun ini kami menyiapkan empat unit kapal besar dengan tonase minimal 2.000 GT. Itu batas minimalnya," ujar Yossianis Marciano dilansir dari Antara.

ASDP juga mengajak operator kapal lainnya, terutama kalangan swasta untuk mengganti armadanya yang lebih besar dari yang ada saat ini dan beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Kapal feri yang beroperasi di Selat Bali saat ini rata-rata berkapasitas kecil, sehingga daya tampung atau daya angkutnya tidak maksimal.

"Karena pertumbuhan penduduk terus tinggi, dan ini harus pula diiringi dengan menyediakan kapal-kapal berukuran besar," kata Yossianis Marciani.