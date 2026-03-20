Gilimanuk Klir, Antrean Nol Km Tercapai Sebelum Nyepi, 427.069 Tinggalkan Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama tujuh hari masa libur Nyepi dan Idulfitri 2026, jumlah pemudik yang meninggalkan Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, mencapai 427.069 orang.

Data tersebut tercatat sejak 12 Maret (H-10) hingga 18 Maret (H-3) Hari Raya Idulfitri.

Khusus pada H-3, terjadi kenaikan arus kendaraan maupun penumpang yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada H-3, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa naik 65,2 persen, kendaraan roda dua naik 44,5 persen, kendaraan roda empat naik 87,7 persen, truk naik 139,4 persen dan bus naik 51,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Secara akumulatif jumlah itu mengalami kenaikan 7,2 persen dibanding periode yang sama saat arus mudik tahun lalu," kata Corporate Secretary ASDP Windy Andale dilansir dari Antara.

"Jika ditotal jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang pada H-3 mengalami kenaikan 58,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," imbuhnya.

Windy Andale mengeklaim target seluruh institusi agar seluruh kendaraan yang antre di Gilimanuk bisa diseberangkan ke Jawa sebelum Hari Raya Nyepi tercapai.

Pada Rabu (18/3/2026) sekitar pukul 22.30 WITA atau sebelum Hari Raya Nyepi pada Kamis (19/3/2026) pagi dimulai, tidak ada lagi antrean kendaraan di pintu gerbang pelabuhan.