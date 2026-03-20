Desa Adat Tuban Siagakan 14 Pos saat Nyepi, Gandeng Hotel, Nihil Insiden

Jumat, 20 Maret 2026 – 05:28 WIB
Pecalang atau petugas keamanan adat Bali memantau situasi Jalan Tol Bali Mandara saat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 di wilayah Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Kamis (19/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

bali.jpnn.com, KUTA - Sebanyak 133 pecalang Desa Adat Tuban dikerahkan untuk mengamankan Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1948, Kamis (19/3) kemarin.

Mereka bertugas menjaga ketertiban serta memastikan seluruh masyarakat menaati aturan Nyepi dengan tidak beraktivitas di luar rumah.

Sekretaris Desa Adat Tuban I Gede Agus Suyasa mengatakan personel dibagi ke dalam dua sif untuk berjaga selama 24 jam penuh.

Mulai pukul 18.00 WITA, pengamanan diperkuat oleh unsur kedinasan melalui Bakamda (Bantuan Keamanan Desa Adat).

“Untuk memperkuat pengawasan, kami telah menyiapkan 14 pos penjagaan yang tersebar di seluruh wilayah,” ujar I Gede Agus Suyasa dilansir dari Antara.

Pengamanan di wilayah Tuban diperkuat dengan penempatan sekitar enam pecalang di tiap titik pantau.

Menurut I Gede Agus Suyasa, terdapat 14 pos yang telah disiagakan untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal di seluruh area.

Selain berjaga di pos, petugas juga melakukan patroli rutin untuk mengecek kesiapan personel sekaligus memantau situasi selama Nyepi berlangsung.

Desa Adat Tuban Hari Raya Nyepi Pecalang hotel pos pengamanan Bakamda Bantuan Keamanan Desa Adat

