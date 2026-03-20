JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (20/3): Boros, tak Baik Berbelanja & Meminjam

Kalender Bali Jumat (20/3): Boros, tak Baik Berbelanja & Meminjam

Jumat, 20 Maret 2026 – 04:51 WIB
Kalender Bali Jumat (20/3): Boros, tak Baik Berbelanja & Meminjam - JPNN.com Bali
Kalender Bali Jumat 20 Maret 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (20/3) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Kulawu.

Hari ini bertepatan dengan Ngembak Geni.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (20/3) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 20 Maret 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Kulawu: Mengandung sifat boros, tak baik berbelanja dan meminjam
