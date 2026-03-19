Bule Amerika Berulah saat Umat Hindu Bali Nyepi, Nekat Keluyuran Keluar Hotel

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kesakralan Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1948 di Bali sedikit ternoda.

Ini terjadi gegara seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat bernama Karl Adolf Amrhein nekat keluar hotel dan keluyuran sambil berjalan kaki di jalan raya, tepat saat umat Hindu menggelar Catur Brata Penyepian, Kamis hari ini (19/3).

Kapolres Gianyar AKBP Chandra Citra Kesuma mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 07.15 WITA di Jalan Raya Sukawati, Kecamatan Sukawati.

Kejadian bermula ketika Pecalang Desa Adat Sukawati, I Dewa Gede Sukadana, sedang melakukan patroli wilayah.

Petugas mendapati WNA tersebut berjalan kaki sambil membawa tas di jalan raya.

Saat dihampiri untuk dimintai keterangan, bule Amerika tersebut sempat tidak merespons pertanyaan petugas.

"Pecalang kemudian berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan membawa yang bersangkutan ke Polsek Sukawati," ujar AKBP Chandra Citra Kesuma.

Berdasarkan pemeriksaan di kantor polisi, Karl Adolf Amrhein mengaku nekat berjalan kaki karena masa menginapnya di sebuah vila di kawasan Ubud telah habis.