Ini 11 Lokasi Salat Id di Bali Jumat (20/3) Besok, Denpasar Tersebar Tiga Titik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Bali mulai menyiapkan lokasi salat Id di sejumlah titik di Pulau Dewata.

Setidaknya ada 11 titik lokasi salat Id yang digelar di Bali, Jumat (20/3) besok pagi.

Mengingat salat Id berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh Kamis hari ini (19/3), persiapan lokasi telah dilakukan jauh-jauh hari.

Persiapan lokasi juga dihantu dan dijaga selama 24 jam oleh pecalang desa adat setempat.

“Kami persiapan salat Id di Renon (Denpasar).

Tim sudah menyiapkan podium dan lainnya itu melibatkan pecalang.

Pecalang juga menjaga nanti malam sampai besok malam menjelang Idulfitri,” Ketua PWM Bali, Husnul Fahmi dilansir dari Antara.

Selain di Renon, dua lokasi lainnya yang dipilih Muhammadiyah Bali adalah di Jalan Batanta dan Gedung PWM Bali.