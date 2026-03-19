Muhammadiyah Bali Rilis Maklumat, Minta Umat Muslim Takbiran di Rumah saat Nyepi

Kamis, 19 Maret 2026 – 17:26 WIB
Ilustrasi takbir keliling menyambut Hari Raya Idulfitri. Berhubung Hari Raya Idulfitri bertepatan dengan Nyepi, takbiran di Bali sementara diarahkan di rumah masing-masing. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Bali menerbitkan maklumat yang mengarahkan warganya untuk melaksanakan takbiran Idulfitri di rumah masing-masing.

Keputusan ini diambil lantaran momen takbiran tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

Ketua PWM Bali, Husnul Fahmi, mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan pusat untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Kami mengeluarkan maklumat agar takbiran dilakukan di rumah jika pelaksanaan di luar tidak memungkinkan," ujar Husnul Fahmi dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Gubernur Bali sebenarnya memperbolehkan umat Islam melaksanakan takbiran di masjid pada Kamis (19/3/2026).

Namun, izin tersebut disertai syarat ketat, hanya di masjid terdekat, berjalan kaki, tanpa pengeras suara, serta minim penerangan.

Meski ada kelonggaran, Muhammadiyah Bali memilih opsi takbiran di rumah demi menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Pulau Dewata.

"Maklumat ini sudah kami sosialisasikan sejak seminggu lalu dan respons warga sangat positif.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

