Enam Sulinggih Sarwa Sadhaka Puput Tawur Agung Kesanga Nyepi Saka 1948, Khidmat!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemkot Denpasar menggelar prosesi Tawur Agung Kesanga dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1948.

Upacara yang bertepatan dengan Tilem Sasih Kesanga ini berlangsung khidmat di Kawasan Catus Pata Catur Muka Denpasar, Rabu (18/3) kemarin.

Prosesi ini dipimpin oleh enam Sulinggih Sarwa Sadhaka.

Ada Ida Pedanda Putra Telaga, Ida Pedanda Gede Mas Jelantik, Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti, Ida Jro Dukuh Udhalaka Dharma, Sira Empu Dharma Sunu dan Ida Pandita Mpu Dhaksa Siwa Putra Santhi Yoga.

Suasana religius kian kental dengan kehadiran tari-tarian wali dan suara kekidungan yang mengiringi jalannya upacara.

Kehadiran tokoh masyarakat dan perwakilan Desa Adat se-Kota Denpasar turut menambah kekhusyukan ritual penyucian alam semesta ini.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan malam Pangerupukan dan Nyepi diserahkan kepada Desa Adat yang disesuaikan dengan dresta, adat istiadat dan awig yang berlaku.

"Mari laksanakan malam Pangerupukan dan Catur Brata Penyepian ini dengan khidmat, dengan penuh rasa tanggung jawab agar pelaksanaannya lancar, tertib, aman dan kondusif," kata Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dilansir dari Antara.