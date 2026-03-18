JPNN.com Bali Bali Terkini BMKG Prediksi Bali Diguyur Hujan saat Nyepi, Waspada Angin Kencang

BMKG Prediksi Bali Diguyur Hujan saat Nyepi, Waspada Angin Kencang

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:30 WIB
BMKG Prediksi Bali Diguyur Hujan saat Nyepi, Waspada Angin Kencang - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan mengguyur wilayah Bali pada Hari Raya Nyepi. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memprakirakan Provinsi Bali diguyur hujan dengan intensitas ringan saat Hari Suci Nyepi, 19 Maret 2026.

Bangli, Gianyar, Tabanan, Badung dan Klungkung masuk level Waspada, sementara Jembrana, Buleleng, Denpasar dan Karangasem masuk Siaga.

“Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Bali,” ujar Prakirawan BBMKG Wilayah III Eka Putra Wirawan di Denpasar, Rabu (18/3).

Secara lebih rinci, BMKG Denpasar telah memetakan prakirakan cuaca khusus saat Nyepi di Bali, yakni mulai pukul 08.00 WITA pada 19 Maret hingga pukul 05.00 WITA pada 20 Maret.

Dalam periode itu, saat hari H hingga H+1 Nyepi, langit di seluruh wilayah Bali diprakirakan mayoritas berawan.

Meski begitu, pada jam tertentu terjadi hujan intensitas ringan, diperkirakan terjadi di Kabupaten Bangli pada pukul 17.00 WITA, Kabupaten Buleleng pada pukul 14.00 WITA.

Kemudian di Kabupaten Gianyar pada pukul 17.00 WITA, dan Tabanan diprakirakan hujan ringan pukul 20.00 WITA.

Di Kota Denpasar, sepanjang Nyepi hingga H+1 hari raya diperkirakan berawan.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memprakirakan Provinsi Bali diguyur hujan dengan intensitas ringan saat Nyepi
