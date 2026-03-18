JPNN.com

Bali Potensi Terpapar Cuaca Ekstrem Efek El Nino, Durasinya Lebih Panjang

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:06 WIB
Ilustrasi kekeringan pada musim kemarau. Foto: ANtara/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Bali memprakirakan adanya potensi musim kemarau ekstrem di Pulau Dewata.

Kondisi ini dipicu oleh fenomena El Nino yang menyebabkan durasi kemarau menjadi lebih panjang dan udara lebih kering.

Wilayah yang diprediksi paling rawan terdampak meliputi Bali bagian utara (Kabupaten Buleleng dari barat hingga timur), Pulau Nusa Penida, serta Kabupaten Klungkung bagian selatan.

Baca Juga:

"Munculnya fenomena El Nino lemah pada periode Juli hingga Oktober sangat berpotensi memicu kekeringan panjang atau ekstrem," ujar Prakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Trayi Budi Samantu, dilansir dari Antara.

Berdasarkan hasil analisis, musim kemarau 2026 di Bali diprakirakan lebih panjang dibandingkan 2025, yakni mulai Dasarian I Maret terjadi di Pulau Nusa Penida.

Kemudian disusul Dasarian II Maret, kemarau mulai masuk di wilayah Gianyar bagian selatan, Klungkung bagian selatan, dan Karangasem bagian selatan.

Baca Juga:

Daerah di Bali yang diprakirakan kemarau paling akhir adalah Bali bagian tengah hingga puncaknya 100 persen Bali sudah kemarau pada Agustus atau berdurasi total sekitar enam bulan sejak Maret 2026.

Pada 2025, musim kemarau lebih pendek, yakni terjadi pada Juni-Juli hingga berakhir Agustus-September atau sekitar empat bulan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali cuaca ekstrem musim kemarau BMKG Fenomena El Nino Stasiun Klimatologi Bali 2026 2025 zona musim

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU