Kapolda Bali Lepas Ratusan Peserta Mudik Gratis Pesisir, Aman & Nyaman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat melalui program Mudik Gratis Presisi 2026.

Seremoni pelepasan rombongan berlangsung khidmat di Terminal Ubung, Denpasar, pada Rabu (18/3).

Kegiatan ini dilepas langsung oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya didampingi Wakapolda Bali Brigjen Made Astawa dan jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.

Polda Bali memberangkatkan lima unit bus yang mengangkut total 143 peserta dengan tujuan berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan program ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung kelancaran arus mudik.

Tujuannya agar masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idulfitri di kampung halaman dengan perasaan aman dan nyaman.

"Program ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, terutama para pekerja dan perantau di Bali.

Dengan menyediakan transportasi yang layak, kami ingin memastikan pemudik tidak terbebani biaya transportasi sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas," ujar Kombes Ariasandy, Rabu (18/3).