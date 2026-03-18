Nuanu Cultural Week 2026: Simfoni Keberagaman Indonesia Melalui Seni & Tradisi

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City kembali menghadirkan Nuanu Cultural Week.

Rangkaian program seni dan budaya selama sepuluh hari ini dijadwalkan berlangsung mulai 20 hingga 29 Maret 2026.

Program sepuluh hari ini dirancang khusus untuk menyambut lonjakan wisatawan selama libur Lebaran di Bali.

Baca Juga: Nuanu Gandeng Pelaku Gastronomi Membangun Ekosistem Kuliner di Bali

Nuanu optimistis dapat menarik hingga 35.000 pengunjung dalam periode sepuluh hari tersebut, naik impresif dibanding tahun lalu.

Selama sepuluh hari penuh, pengunjung akan disuguhkan beragam ekspresi budaya yang kontras, tetapi harmonis.

Mulai dari magisnya tari Kecak dan dentuman Gamelan, hingga syahdunya alunan Qasidah dan Hadrah.

Pertemuan berbagai tradisi ini menciptakan ruang inklusif di mana praktik seni dari latar belakang berbeda hadir berdampingan.

Lebih dari sekadar tontonan, acara ini memberi kesempatan bagi pengunjung untuk terhubung langsung dengan warisan budaya yang masih hidup dan terus diwariskan lintas generasi.