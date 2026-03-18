Dishub Bali Ungkap Penyebab Antrean Pemudik, Berawal dari Kapal Terbakar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali memetakan sejumlah faktor yang memicu kepadatan antrean pemudik di Pelabuhan Gilimanuk.

Kadishub Bali I Kadek Mudarta menjelaskan bahwa insiden teknis menjadi salah satu pemicu utama antrean kendaraan pemudik.

"Jika dilihat dari awal, memang sempat ada satu kapal yang mengalami kendala, yakni KMP Portlink yang mengalami kebakaran pada Rabu lalu," ujar Kadishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Menurut Kadishub Bali I Kadek Mudarta, insiden tersebut berdampak pada berkurangnya kapasitas angkut di lintasan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.

Selain faktor kapal, kendala di jalur darat seperti truk yang mogok di jalur mudik turut memperparah kemacetan.

Kadishub Bali juga menggarisbawahi keterbatasan kapasitas dermaga; meski armada kapal ditambah, proses sandar dan bongkar muat tetap memakan waktu yang signifikan.

“Ditambah memang pemudik juga makin maju keberangkatannya.

Untuk Pelabuhan Gilimanuk selama tiga hari penumpang keluar turun tipis dua persen (dibanding 2025), tetapi khusus pada 15 Maret itu (saat antrean padat) naik sekitar 11 persen,” kata I Kadek Mudarta.