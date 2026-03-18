H-1 Nyepi: Gianyar Petakan Titik Macet Pawai Ogoh-Ogoh & Koordinasi Malam Takbiran

bali.jpnn.com, GIANYAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Gianyar mulai memetakan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik untuk meminimalkan kemacetan pada rangkaian H-1 Hari Suci Nyepi, Rabu hari ini (18/3).

Pada H-1 Nyepi atau disebut Pengerupukan, umat Hindu melaksanakan upacara Tawur Agung Kesanga atau upacara penyucian Bhuwana Alit (diri) dan Bhuwana Agung (semesta).

Prosesi itu dilaksanakan mulai pagi hingga siang hari ini di ruang terbuka atau di titik tertentu pusat perdesaan atau perkotaan serta di sejumlah pura.

Selanjutnya pada sore hingga malam hari, masyarakat melaksanakan pawai ogoh-ogoh di kawasan publik baik di tingkat banjar (dusun) desa dan di kota.

Parade itu memiliki makna mengingatkan umat bahwa sifat keburukan seperti yang ada dalam ogoh-ogoh itu agar dieliminasi dari diri manusia menyambut Tahun Baru Saka 1948.

Sedangkan Hari Suci Nyepi dilaksanakan pada Kamis (19/3) besok mulai pukul 06.00 WITA hingga Jumat (20/3) pukul 06.00 WITA.

“Seluruh pihak harus mengantisipasi potensi keramaian serta memastikan pengamanan dan pengaturan lalu lintas berjalan lancar,” kata Bupati Gianyar I Made Mahayastra dilansir dari Antara.

Dishub Gianyar juga akan mematikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) secara bertahap pada H-1 Nyepi atau pada 18 Maret dan menghidupkan kembali pada 20 Maret 2026.