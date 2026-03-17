JPNN.com Bali Bali Terkini Meningkat Tiga Kali Lipat, FOTO Bali Festival 2026 Tarik Minat Fotografer Global

Meningkat Tiga Kali Lipat, FOTO Bali Festival 2026 Tarik Minat Fotografer Global

Selasa, 17 Maret 2026 – 22:52 WIB
Meningkat Tiga Kali Lipat, FOTO Bali Festival 2026 Tarik Minat Fotografer Global - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pameran FOTO Bali Festival 2025 di Nuanu Creative City. Foto: Nuanu Creative City

bali.jpnn.com, TABANAN - FOTO Bali Festival, ajang fotografi internasional besutan Nuanu Creative City, resmi kembali untuk edisi kedua yang akan berlangsung pada 3 Juni hingga 12 Juli 2026.

Edisi tahun ini mencatatkan peningkatan minat yang signifikan dari komunitas global dengan masuknya 693 submisi melalui tahap open call.

Peserta berasal dari 80 negara dan wilayah, mempertegas posisi FOTO Bali Festival sebagai platform internasional yang terus tumbuh bagi praktik fotografi kontemporer dan karya berbasis lensa di Asia.

Pertumbuhan signifikan terlihat pada edisi kedua FOTO Bali Festival, di mana jumlah karya yang masuk meningkat hampir 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2025 festival ini hanya menerima 247 submisi dari 29 negara, tahun ini jangkauannya meluas ke 80 negara dengan total 693 karya.

Indonesia, India, dan Italia tercatat sebagai negara dengan pengirim karya terbanyak.

Selain itu, partisipasi aktif dari fotografer Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman turut memperkaya keberagaman visual yang masuk.

Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap FOTO Bali Festival sebagai platform fotografi kontemporer utama di Asia.

FOTO Bali Festival, ajang fotografi internasional besutan Nuanu Creative City, resmi kembali untuk edisi kedua yang akan berlangsung pada 3 Juni hingga 12 Juli
