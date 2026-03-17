Petinggi TNI & Polri Cek Antrean Panjang Pemudik di Gilimanuk, Mengkhawatirkan

Selasa, 17 Maret 2026 – 22:34 WIB
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya bersama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan Kepala Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya memantau situasi arus mudik di jalur penyeberangan Bali–Jawa, Selasa (17/3). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya bersama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan Kepala Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya memantau situasi arus mudik di jalur penyeberangan Bali–Jawa, Selasa (17/3).

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, yang menjadi pintu utama keluar-masuk kendaraan dari dan menuju Pulau Bali.

Mereka melakukan peninjauan langsung ke jalur penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter.

Peninjauan udara tersebut dilakukan untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa.

Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer.

Deretan kendaraan, mulai dari truk logistik, bus penumpang hingga kendaraan pribadi, tampak menunggu giliran untuk memasuki kawasan pelabuhan.

Situasi ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang hendak menuju Pulau Jawa, terutama dalam momentum arus mudik.

Namun, lonjakan jumlah kendaraan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan armada kapal penyeberangan yang memadai.

