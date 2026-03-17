JPNN.com

Antrean Pemudik Menuju Gilimanuk tak Kunjung Terurai, Menhub Semprot Truk Besar

Selasa, 17 Maret 2026 – 22:19 WIB
Pemudik masuk ke kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Foto: Antara/HO-ASDP

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kendaraan penumpang menjadi prioritas utama penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang.

Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan pemudik di Selat Bali yang tak kunjung terurai mendekati Hari Raya Nyepi.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat meninjau langsung koordinasi lintas sektoral di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (17/3).

Baca Juga:

"Agar antrean cepat terurai, selain menambah armada kapal, kami juga memprioritaskan kendaraan penumpang," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan kebijakan ini diterapkan karena kendaraan penumpang, baik motor, mobil pribadi, maupun bus, memiliki volume yang dominan dan mengangkut jumlah orang yang besar.

Meski demikian, kendaraan logistik tetap dilayani dengan penyesuaian arus.

Baca Juga:

Menurut Menhub Dudy Purwagandhi, kombinasi prioritas ini dan penambahan kapal terbukti efektif menurunkan panjang antrean secara drastis.

Menhub Dudy Purwagandhi berharap saat Hari Raya Nyepi seluruh kendaraan yang antri bisa diseberangkan ke Pulau Jawa.

Menurut Menhub Dudy Purwagandhi, keberadaan kendaraan berat tersebut memperlambat arus lalu lintas pemudik menuju pelabuhan Gilimanuk.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mudik pemudik Menhub Dudy Purwagandhi pelabuhan gilimanuk pelabuhan ketapang Selat Bali truk Truk Sumbu Tiga Hari Raya Nyepi kendaraan logistik

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU