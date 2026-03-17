Antrean Pemudik Menuju Gilimanuk tak Kunjung Terurai, Menhub Semprot Truk Besar

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kendaraan penumpang menjadi prioritas utama penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang.

Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan pemudik di Selat Bali yang tak kunjung terurai mendekati Hari Raya Nyepi.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat meninjau langsung koordinasi lintas sektoral di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (17/3).

"Agar antrean cepat terurai, selain menambah armada kapal, kami juga memprioritaskan kendaraan penumpang," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan kebijakan ini diterapkan karena kendaraan penumpang, baik motor, mobil pribadi, maupun bus, memiliki volume yang dominan dan mengangkut jumlah orang yang besar.

Meski demikian, kendaraan logistik tetap dilayani dengan penyesuaian arus.

Menurut Menhub Dudy Purwagandhi, kombinasi prioritas ini dan penambahan kapal terbukti efektif menurunkan panjang antrean secara drastis.

Menhub Dudy Purwagandhi berharap saat Hari Raya Nyepi seluruh kendaraan yang antri bisa diseberangkan ke Pulau Jawa.