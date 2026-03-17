Update Harga Emas Antam Jakarta Hari Ini: Tren Menurun per Maret 2026

Selasa, 17 Maret 2026 – 16:23 WIB
Ilustrasi harga emas Antam Selasa, 17 Maret 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan pantauan langsung di laman resmi Logam Mulia untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga emas Antam hari ini bertengger di level Rp2.988.000 per gram.

Nominal tersebut merosot Rp4.000 dibandingkan harga pada Senin, 16 Maret 2026, yang berada di posisi Rp2.992.000 per gram.

Penurunan nilai jual ini memicu lonjakan pencarian informasi terkait harga emas di berbagai mesin pencari dan berita emas di Readers.id.

Investor dan masyarakat umum terus memantau pergerakan grafik logam mulia sebagai langkah antisipasi.

Emas Antam sendiri merupakan logam mulia batangan murni 99,99 persen yang dilengkapi sertifikat kemurnian global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar rupiah pada awal tahun 2026 ini, emas tetap mendominasi sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) utama karena sifatnya yang kebal terhadap inflasi.

 

Dinamika Pasar dan Mekanisme Harga Logam Mulia

Pergerakan harga emas domestik sangat bergantung pada harga emas dunia (XAU/USD) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

